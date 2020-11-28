وقال مانويل زيلايا إنه احتجز "دون وجه حق" في مطار تونكونتين الدولي بالدولة الواقعة في أميركا الوسطى لحمله مبلغ 18 ألف دولار نقدا، مشددا على أن المبلغ لا يخصه.

ونقلت رويترز عن زيلايا قوله "لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي. من الواضح أن شخصا ما وضعه في متعلقاتي. لقد سافرت 400 مرة وأعلم أنه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال. من الضروري التحري لمعرفة من وضع هذه الأموال في متعلقاتي".

وفي وقت سابق، كتب على تويتر أنه "محتجز دون وجه حق".

وكتب زيلايا "السبب، حقيبة نقود بها 18 ألف دولار لا تخصني. الآن في حضور المدعي العام". وقال إنه تم ايقافه عند مراقبة الهجرة في مطار تونكونتين بعد تفتيش حقائبه المحمولة.

وقال يوري مورا المتحدث باسم مكتب المدعي العام في هندوراس إن زيلايا "ليس محتجزا.. ما يحدث هو ما ينص عليه القانون وهو ما يعني توثيق (ما حدث)، وبمجرد اكتمال ذلك والتوقيع عليه من قبل الرئيس السابق زيلايا، حيث يقول إن المال لا يخصه، يمكنه الذهاب بسهولة".