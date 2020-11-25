ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية".

وأضاف: "استقبلنا 5000 مشاركة حكومية بحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم.. واستثنينا الإمارات من المشاركة للحيادية.. واليوم نعلن النتائج".

وحصلت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، على جائزة أفضل وزير عربي، كما توج المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية.

وكانت جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية من نصيب أحمد عبد الله صالح المنفوحي، مدير بلدية الكويت. كما فاز اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان، محافظ بورسعيد بمصر، بجائزة أفضل محافظ عربي.

وأحرز العقيد الطبيب صلاح الدين إبراهيم الطرابشة من الأردن جائزة أفضل موظف حكومي عربي. أما جائزة أفضل موظفة حكومية عربية فكانت من نصيب كل من نهى أحمد السيد من مصر، ومنى محمد سلمان مشعل من الأردن.