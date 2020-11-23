قصيدة في شطرين

التبراع هو نمط شعري فريد في شطرين متحدين قافيةً ومختلفين وزناً، كما يوضح الشاعر حماده ولد أحمدو ياسين مقدم برامج الأدب الحساني بالإذاعة الموريتانية الرسمية لموقع سكاي نيوز عربية: "التبراع شعر تاتي فيه المرأة بأجمل وأرق التعابير في (تافلويتين) إحداهما من (حثو الجراد) والأخرى من (البتيت التام) تحملان تعبيرا صادقا عن شعورها في أغلب الحالات.. ويعتقد كثير من الناس أن التبراع خاص بالغزل لكنه يتناول أكثر أغراض الأدب مثل التوحيد والمدح وحتى الهجاء".

وتحمل تبريعة واحدة " من المعاني و الأحاسيس و العاطفة و المشاعر و الأفكار و الروحانية ما لا تحمله قصيدة من ألف بيت" تقول الشاعرة الموريتانية الفرانكفونية عائشة بنت أحمدو متحدثة لموقع سكاي نيوز عربية..

وتعدد بنت أحمدو من بين خصائص التبراع مع الحياء والصدق والوفاء " أنه النمط الشعري الوحيد المسموح للنساء بتناوله وهو خاص بمنطقة انتشار الحسانية و بنسائها ويمتاز بطبيعته الفريدة التي هي الحياء و السرية... وعلى عكس الشعر عند الرجال فالمرأة تتوقف عن قول التبراع عندما تكبر في السن و لا تسمح لنفسها به وتتجاهل ما قالت منه في الماضي و حتى حكايته لا تناسبها"

شعر مجهول النسبة والتاريخ

من غير المعروف تاريخيا متى ظهر التبراع.. لكن يرجح الشيخ سيدي عبد الله أستاذ النقد ومستشار وزير الثقافة الموريتاني أن التبراع وجد إلى جانب الشعر الشعبي في القرن الثاني عشر الهجري.

ويوضح سيدي عبد الله لموقع سكاي نيوز عربية أن التبراع "ظهر نتيجة للكبت الذي كانت تعاني منه المرأة الموريتانية في مرحلة من تاريخ المجتمع لأنها كانت مغيبة عن نوادي الإبداع ولا يمكنها التعبير عن المشاعر لأن ذلك لايليق بالمرأة.. وهناك جدل قديم حول المساهمة الشعرية للنساء فقد أورد صاحب (الوسيط) قصة الشيخ سيديا الكبير مع الشاعرة مريم بنت بُلاَّ التي أرسلت له قصيدة تمدحه فيها فقال إن المرأة كلها عورة.. غير أن صاحب كتاب (الشقرويات) وهو قريب للشاعرة يروي أن الشيخ سيديا إنما قال ذلك زجراً لتلامذته أن يتكلموا في المرأة لا استنكارا لقرضها الشعر".

ويخلص د. الشيخ إلى أن "هذا الإشكال أدى إلى ظهور هذا النوع من الأدب الذي تعبر فيه المرأة عن مشاعرها تجاه الرجل وهو أمر غير مألوف في مجتمع إسلامي محافظ كالمجتمع الموريتاني".

وإذا كان التبراع موجودا منذ القديم فإنه ظل في نطاق المسكوت عنه، حيث كان في أول أمره خاصا بالفتيات، كما توضح عائشة بنت أحمدو، "يتداولنه حينما يجلسن لوحدهن على كثيب في مأمن من الرقيب، يبحن من خلاله للصديقات بمشاعرهن وجديد حياتهن العاطفية"..

ويقول الباحث الحسن ولد محنض، وهو أول من قدم أطروحة حول التبراع في موريتانيا، متحدثا لموقع سكاي نيوز عربية "إن التبراع ظل مجهول المصدر حتى الستينات من القرن العشرين حيث كان ينسب للأعصار (مجموعة أصدقاء من ذات الفئة العمرية) لا للأشخاص" وهذا ما يذهب إليه الشيخ سيدي عبد الله "ما يميز التبراع في موريتانيا أن صاحبته مجهولة.. لكن ومع الزمن وتطور الاتصال أصبحت بعضهن معروفات فيقال فلانة (براعة).. وهذا أفقد النص لذته كما يقولا رولان بارت".

تراجع في الأهمية أم تغير في الدور؟

يرى الباحث الحسن ولد محنض أن "الساحة الثقافية في موريتانيا تشهد تراجعا سواء في الشعر الفصيح أو الشعبي أو التبراع أو الموسيقى أوغيرها نتيجة أن المجتمع بلغ في مرحلة ماضية مستوى عال في هذه المجالات ومنذ فترة وهو يعيش على ذلك الرصيد".

ويصف ما يوجد الآن من التبراع بأنه "مجرد اجترار للماضي" معتبرا أن "الوقت والاهتمام الآن استغرقتهما الوسائط الجديدة.. كما أن الدافع للتبراع انتفى وهو تلك الحالة العاطفية الخاصة التي أصبحت تجد بدائل متعددة للتعبير عنها".

ويوضح الشاعر حماده ولد أحمدو ياسين أن "كثيرا من النساء تخلين عن التبراع كما تخلى الرجال عن الغزل العفيف.. ولعل مرد ذلك أن ما كان يعيشه الطرفان من حرمان من اللقاء وما ينتج عن ذلك من لوعة وشوق، لم يعد موجودا بسبب الواتساب والفيسبوك وغيرها من الوسائط التي جعلت الفراق هو المطلب بدلا من اللقاء".

ورغم أن التبراع أصبح نمطا شعريا معترفا به في المجتمع الموريتاني ومنسوبا في كثير من الحالات لقائلته فلم يصل الأمر لظهور ديوان "براعة" أوتنظيم مسابقة أدبية في التبراع.. لكن المانع من ذلك انتفى ولم يبق منه إلا رهبة البداية الجديدة.