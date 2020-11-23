وتدخل ريتشارد ويلبانكس البالغ من العمر 74 عاما لإنقاذ الكلب الصغير الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة شهور، حين سحبه تمساح إلى بركة ماء.

ووصف ويلبانكس الموقف بأنه كان مفاجئا، حيث خرج التمساح من الماء وأمسك بالجرو بسرعة "صاروخية".

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ردّ فعل ويلبانكس كان سريعا وتمثّل بالانقضاض على التمساح، وإجباره على تحرير الجرو.

وأضاف ويلبانكس أن فتح فكي التمساح كان "صعبا للغاية"، مشيرا إلى تلقيه لقاحا للكزاز لتعرض يديه لجروح، في حين يتمتع الكلب بصحة جيدة بعد فحص أطباء بيطريين له.

وعلّقت ميريديث بود من اتحاد الحياة البرية في فلوريدا على مقطع الفيديو قائلة: "نعيش في منطقة طبيعية مشتركة مع حيوانات مثل التماسيح، وعلينا أن نحيا معا في تناغم"، في حين قال ويلبانكس إن "التماسيح جزء من النظام البيئي ولست مؤيدا لأي تغيير قد يؤثر سلبا عليه".