وتمكن عناصر الشرطة من سحب الرجل البالغ من العمر 55 عاما من الماء مصابا بإصابات خطيرة، وعالجته الشرطة قبل وصول المسعفين. وقالت السلطات إنه توفي في موقع الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الرجل تعرض للعض في أعلى الفخذ واليد. ولم يعرف نوع سمكة القرش التي هاجمت الرجل الخمسيني.

وعلى الفور أغلق الشاطئ، وتم تخصيص سفينة صيد لتسيير دوريات في المنطقة. وفقا لأسوشيتد برس.

ويعد الرجل القتيل، الذي لم تفصح السلطات عن هويته، ثامن قتيل في هجوم سمكة قرش في أستراليا هذا العام، وهي أعلى حصيلة منذ عام 1929 عندما مات تسعة أشخاص.

يشار إلى أن أحدث هجوم سابق وقع سابق في غرب أستراليا كان في التاسع من أكتوبر ، حيث هاجمت سمكة قرش راكب أمواج في اسبرانس الواقعة على الساحل الجنوبي للولاية.

وشوهد الرجل، أندرو شارب، وهو يسحب من على متن لوح التزلج الخاص به.

لم يتم العثور على جثته على الرغم من البحث الذي دام ثلاثة أيام، ولكن تم العثور على لوح التزلج الخاص به وأجزاء من بذلة الغوص.

تقع بلدة بروم، القريبة من مكان وقوع أحدث هجوم لأسماك القرش، على بعد حوالي 1600 كيلومتر شمال مدينة بيرث، أكبر مدن أستراليا الغربية.