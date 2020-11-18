وأقدمت الشابة على هذا السلوك "العنيف" بينما كانت جالسة على كرسي في أحد الأماكن العامة، بمحافظة أنطاليا، جنوبي البلاد.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فإن الصور التي التقطت في مدينة غازي باشا، أظهرت الشابة وهي تعنف حيوان الهامستر، الأمر الذي أثار حفيظة كثيرين.

ولم يتضح السبب الذي جعل الشابة تقوم بضرب حيوان الهامستر، ومحاولة عضه بين الفينة والأخرى.

وتفاعل مدافعون عن حقوق الحيوان بشكل سريع مع الحادثة، على منصات التواصل الاجتماعي، داعين السلطات إلى التحرك.

وقال معلقون آخرون إن الشابة كانت تنهال بالضرب على حيوان الهامستر، وهو من فصيلة القوارض، بشكل غريب وغير مفهوم.

واستطاعت الشرطة أن تحدد الشابة التي ظهرت في الصورة بعد إجراء تحقيق في الموضوع.

وتم توقيف الشابة واقتيدت إلى المركز الأمني في البداية، ثم جرى إطلاق سراحها، لكنها تلقت غرامة من 947 ليرة أي نحو 123 دولارا.

وتم تغريم هذه الشابة بموجب قانون حماية الحيوانات الذي يحظر الإقدام على إساءة معاملة هذه الكائنات ويقر عقوبات بحق المنتهكين.