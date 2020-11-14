وأوضح الوزير المصري، في احتفالية كبرى بحضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إن الكشف يحتوي على أكثر من 100 تابوت فرعوني تعود للعصرين البطلمي و المتأخر، كما يشمل أكثر من 40 تمثالا ذي اقنعة مذهبة ومومياوات.

وأضاف أنه سيتم نقل بعض الاكتشافات إلى المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة ومتحف الحضارة بوسط القاهرة المتحف المصري بالتحرير بمناسبة عيد ميلاده.

وكشف المسؤول المصري، أنه سيتم، الثلاثاء، المقبل إقامة احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى تأسيس المتحف المصري بالتحرير، مشيرا إلى أن هذا المتحف سيستمر ولن يتم إلغائه وسينافس بقية متاحف الجمهورية.

وكشف عن متحف جديد باسم متحف العاصمة الجديدة يضم آثار عواصم محافظات مصر .

وعن سبب كثرة الاكتشافات الأثرية مؤخرا، قال وزير السياحة والآثار إنه يعود لتوفيق من الله ثم وجود شركاء من كل دول العالم يشاركون في البحث والتنقيب مع السلطات المصرية.

وأكد ان شباب مصريين يعملون بقيادة د. زاهي حواس وراء 95 بالمئة من الاكتشافات التي تمت مؤخرا بعد توفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وأوضح أن هذا الكشف الجديد مختلف عن الكشف الذي تم إعلانه بعدد 59 تابوتا في 3 أكتوبر الماضي والتي تم نقلها جميعا للمتحف المصري الكبير بحسب الوزير.

وختم العناني بأن هذا ليس آخر كشف ضخم في 2020، متحدثا عن مفاجأة جديدة تتمثل في كشف ضخم آخر في متطقة سقارة سيتم الإعلان عنه قريبا إما في ديسمبر المقبل أو بداية 2021.