وأكد الوزير أنه تتم المتابعة وفق بروتوكول العلاج الطبي، وتحديد الفحوصات الطبية المقرر أن يخضع لها صلاح الفترة الحالية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الوزير أشرف صبحي اطمأن على الحالة الصحية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح بعد ثبوت إيجابية العينة، وإصابته بفيروس كورونا.

وقد تواصل أشرف صبحي هاتفياً مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم عمرو الجنايني، وطبيب المنتخب الوطني؛ للاطمئنان على الاجراءات المتخذة بشأن نتائج المسحات الطبية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراتي منتخبي مصر وتوجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

ووفقا للبيان الرسمي فقد حرص وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على جميع اللاعبين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في صدارة الأولويات، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم العالمي محمد صلاح، والعودة للملاعب بقوة في أقرب وقت بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو السبت في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولك أمم إفريقيا، وتقام المباراة الثانية ضد ضد نفس المنتخب في توجو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري.