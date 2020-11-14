وأشعل آلاف المتطوعين المصابيح على ضفاف نهر ساريو، وفي الأزقة وفي المنازل بينما حل الغسق في أيوديا، حيث يعتقد الهندوس أن الإله رام ولد وحيث سيعود بعد أعوام في المنفى.

وأضاءت المدينة 409 الاف مصباح زيتي العام الماضي.

وقال شيشير كومار المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش إن المصابيح مشهد مذهل لآلاف الزوار الذين اصطفوا بطول ضفة النهر، متجاهلين لوائح التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وسلم ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية الشهادة ليوغي أديتيانات، أبرز مسؤول منتخب بالولاية، بعد مشاهدة الحدث بكاميرات ملحقة بطائرات مسيرة، وفقا لكومار.