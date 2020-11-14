وقبل ساعات أشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي إلى أن صلاح خضع لمسحة "كورونا" وأظهرت النتيجة إيجابية العينة، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، موضحًا أنه يتبع البروتوكول الطبي بعد تنسيق مع طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول، إلى جانب عزله داخل غرفته وعزل كل المخالطين.

ويؤكد مصور زفاف شقيق صلاح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن النجم المصري التزم بارتداء الكمامة خلال تواجده في الحفل العائلي رغم عدم انتشار أقنعة الوجوه في المكان.

"الحضور اقتصر على أفراد العائلة فقط، الأعداد لم تزيد عن 80 شخصا، وأُقيم في مكان مفتوح مخصص لإتمام حفلات الزواج بمنطقة العبور، وبدت السعادة على الجميع" يذكرها مصور الزفاف لموقع "سكاي نيوز عربية".

يضيف: "وصل صلاح من المطار إلى حفل الزفاف مباشرة، لم يتمكن من حضور بداية مراسم الفرح، جاء في النصف الثاني من الحدث، والتف حوله المقربين فقط من الأسرة".

ينوه بدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هداف ليفربول الإنجليزي اكتفى بإلقاء التحية على الحضور أو المصافحة باليد بدون عناق أو اقتراب، مشددًا على أنه يعتبر ما قيل عن إصابة "صلاح" بفيروس كورونا المستجد شائعة، لأنه حرص على التباعد خلال الزفاف.

يذكر مصور الزفاف:"صلاح تخلى عن الكمامة لدقائق معدودة خلال اندماجه في الرقص مع شقيقه، ثم عاد لارتدائها سريعًا ولم يخلعها مرة أخرى خلال بقائه في القاعة".

ويتابع مصور الزفاف: "محمود تريزيجيه لاعب المنتخب القومي وفريق أستون فيلا الإنجليزي، حضر رفقة صلاح وكان أكثر من اقتربوا منه طوال الفترة التي قضاها في الزفاف.

وبحسب بيان اتحاد الكرة المصري، فإن باقي أعضاء فريق المنتخب القومي جاءت مسحتهم سلبية من بينهم تريزيجيه، قبل أن يُزيل الاتحاد البيان وينشر تنويه جديد بأن معامل وزارة الصحة كشفت عن إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت.

ويستطرد بدر لموقع "سكاي نيوز عربية": مكث النجم الكبير في الفرح لنحو 30 دقيقة فقط قبل أن يودع شقيقه وأفراد أسرته ويغادر المكان في طريقه إلى معسكر المنتخب المصري.

وعن "ماغي صلاح زوجة النجم المصري وأفراد أسرته الصغيرة، يُشير بدر إلى أنها بقيت بعيدة عن التجمعات في أغلب الوقت من أجل الاهتمام بابنتها الصغيرة كيان".

ماهر شتيه، عمدة نجريج، القرية التي ينتمي إليها محمد صلاح وأحد المدعوين لحضور حفل الزفاف، يشدد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن الأمور سارت على ما يرام خلال فرح شقيق هداف الدوري الإنجليزي

عمدة نجريج وهي إحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية شمال القاهرة يؤكد لسكاي نيوز عربية أن زفاف شقيق صلاح أقيم وفق إجراءات التباعد الاجتماعي المنصوص عليها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويوضح العمدة أن الوحيد الذي حضر الفرح من خارج أهل العروسين وأهل القرية كان الإعلامي أحمد المسلماني وعمه المستشار عادل المسلماني,

ويتابع شتيه: أنهم تواصلوا مع صلاح فور انتشار معلومة بإصابته بفيروس كورونا المستجد للاطمئنان عليه، وتأكدوا أنه في حالة جيدة.

من جانبه، أعلن اتحاد الكرة أنه من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المصابين بـ "كورونا" لتحديد موقفهم من المشاركة في مباريات المنتخب بتصفيات بطولة إفريقيا.

الناقد الرياضي حسام زايد، طالب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد كرة القدم بالخروج في بيان مصور لإعلان حقيقة ما حدث بالضبط لأن التوقيت خطير وصعب، ولا يليق معه هذا التخبط.

ويضيف زايد في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن صلاح لاعب عالمي وكل أنظار العالم الآن مسلطة على مصر بسبب إعلان إصابته ثم التراجع غير الواضع بهذا الشكل.

ويشدد على أن وسائل الإعلام لا تستطيع الوصول لمعلومة واضحة من المسؤولين حتى الآن رغم خطورة الموقف.

ويوضح زايد أن في البداية اعتقد أن إصابة صلاح تمت في زفاف شقيقه أو في الحفل الذي أقيم له في البداية كنت أعتقد أن الإصابة حدثت في فرح شقيقه أو في حفل التكريم الذي أقامه له الاتحاد الخميس الماضي ولكن بعد إعلان إصابة اثنين من منتخب توجو تشكك في أمر الإصابة واحتمال حدوثها بالمطار أو بين اللاعبين أنفسه..