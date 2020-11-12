وقالت الشرطة في بيان إنّ الممرضة لوسي ليتبي (30 عاما) التي اعتقلتها مرّتين في السابق لكن أفرجت عنها لعدم كفاية الأدلّة ضدّها، "اعتقلت مجدّداً الثلاثاء ومنذ ذلك الحين تم اتّهامها" بارتكاب 8 جرائم قتل و10 محاولات قتل حدثت "خلال الفترة من يونيو 2015 ولغاية يونيو 2016" في قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى تشيستر، مشيرة إلى أنّ المتّهمة ستمثل أمام القضاء الخميس.

وقال كبير مفتشي المباحث في شرطة تشيشير، بول هيوزمن: "في يوليو 2018، تم القبض على أخصائية الرعاية الصحية للاشتباه في ارتكابها جريمة تتعلق بوفاة 8 أطفال، ومحاولة قتل 6 أطفال في وحدة حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر، وبعد ذلك تم الإفراج عنها بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات".

وأضاف هيوزمن "في يونيو 2019، أعيد اعتقال أخصائية الرعاية الصحية للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل تتعلق بوفاة 8 أطفال ومحاولة قتل 8 أطفال، كما تم القبض عليها بتهم تتعلق بمحاولة قتل 3 أطفال آخرين. واليوم، كجزء من تحقيقاتنا المستمرة، أعيد اعتقال أخصائية الرعاية الصحية للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل تتعلق بوفاة 8 أطفال ومحاولة قتل 9 أطفال آخرين".

وبدأ المحققون تحقيقاً في وفيات الرضع في المستشفى في مايو 2017، وحققوا في البداية بوفاة 15 طفلا بين يونيو 2015 ويونيو 2016. واتسع التحقيق في وقت لاحق إلى وفاة 17 رضيعاً و16 حالة انهيار غير مميتة للأطفال حديثي الولادة بين مارس 2015 ويوليو 2016.