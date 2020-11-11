وذكرت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، نقلا عن مكتب النيابة العامة في مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، أن السلطات تستبه في أن ممرضا قتل ثلاثة مرضى على الأقل.

ويعتقد أن الممرض البالغ من العمر( 24 عاما) أعطى عن قصد جرعات زائدة من الأدوية للمرضى في مستشفى ريشتس دير إيزار في ميونيخ ليحصد إعجاب زملائه من خلال إنعاش المرضى

ولفت معاون انتباه الإدارة إلى تصرّفات الممرّض الذي يعمل في المستشفى منذ يوليو بعدما لاحظ تدهورا مفاجئا في صحة المرضى.

وبيّنت فحوص دمّ لاحقا حقنهم بجرعات زائدة من دواء لم يوصف لهم.

واثنان من المرضى هما في التسعين من العمر، في حين أن المريضة الثالثة تبلغ 54 عاما. وتحسّن وضع اثنين منهم في حين لا يزال الشخص الثالث في العناية الفائقة.

وتعيد هذه القصة إلى الأذهان قصة الممرّض السفاح نيلز هوغل، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في يونيو 2019 بعد قتله 85 مريضا على الأقلّ في مستشفيين في شمال غرب ألمانيا.

وتشتبه السلطات في أن حصيلة ضحاياه الفعلية قد تتخطّى 200.

فرض القضاء الألماني عقوبة السجن مدى الحياة على ممرّض بولندي يعالج المرضى في منازلهم قتل ثلاثة من مرضاه بجرعات زائدة من الأنسولين.