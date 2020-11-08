وتضع تويتر تحذيرا يقول "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها، الصادرة عن زعماء العالم، والتي كانت ستحذف لولا ذلك.

وبدلا من الحذف، عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون، بتحذير يكتب فوقها، وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين.

لكن تويتر قالت إن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان: "هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب، وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم".

وكانت الشركة قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب ترامب، منذ انتخابات الرئاسة التي جرت الثلاثاء، لاحتوائها على مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وفي بادئ الأمر أخفت أحد منشورات ترامب تحت تحذير "الصالح العام" في مايو، عندما خالف الرئيس قواعد الشركة بـ"تمجيد العنف".

وبموجب سياسات شركة فيسبوك، يبدو كذلك أنه بعد تولي بايدن مهام منصبه، لن تعفى منشورات ترامب من مراجعة طرف ثالث من شركاء تقصي الحقائق.