وما يزال الأميركيون والعالم أجمع ينتظرون إعلان هوية "سيد البيت الأبيض" بعد 4 أيام من إجراء الانتخابات، حيث تواصل بعض الولايات فرز الأصوات.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

في المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.

وتفاعل المشاهير في الولايات المتحدة عبر حساباتهم الاجتماعية الضخمة، التي تضم الملايين من المتابعين، مع ما يحصل، بين فئة تؤيد المرشح الديمقراطي وأخرى تساند الرئيس الحالي.

ونشر الممثل الأميركي الشهير ويل سميث مقطع فيديو لرجل يعد الثواني بشكل طريف، في إشارة إلى طول انتظار النتيجة الحاسمة للسباق الرئاسي.

وعلقت المغنية الأميركية لايزو على التأخر، بنشر عدد من الفيديوهات عبر "تيك توك"، والتي تظهر من خلالها حالة اليأس والتعطش لمعرفة اسم الرئيس الفائز.

آخر هذه الفيديوهات تظهر فيها وهي تستيقظ من النوم وتتصفح هاتفها على الفور، قبل أن تقول متنهدة "ما زلنا لم نعرف"، ثم تعود إلى الفراش.

الكوميدي كريس روك ساهم هو الآخر بتعليق عبر حسابه في إنستغرام، أرفقه بصورة تظهر الولايات التي أعلنت النتائج مبكرا. وقال: "الغريب أنني لا أشعر بنشوة الاحتفال"، في إشارة إلى فوز بايدن المتوقع.

من جهته، نشر المغني الشهير جون ليجند مقطع فيديو على إنستغرام، يغني فيه "Georgia On My Mind" الخالدة، للاحتفال بالتقدم الذي حققه بايدن في هذه الولاية، رغم عدم الانتهاء بعد من عملية الفرز.

كاردي بي هي الأخرى نشرت مقطع فيديو قصير تدخن فيه عدة سجائر بشكل متتالي، في إشارة إلى طول مدة الانتظار.

أما المقدم التلفزيوني الكوميدي الشهير كونان أوبراين فنشر تغريدة مساء أمس على حسابه في تويتر قال فيها بطريقة ساخرة: "يبدو أن ترامب يريد أن يقضي الحجر الصحي في البيت الأبيض".

ونختم بتعليق الممثل الشاب كريس إيفانز، الذي غرد في تويتر بالقول: "واو. مرحبا أيها الجمهوريون، هل تستمعون إلى هذا -الشخص- الذي ينشر أكاذيب بالجملة حول نزاهة عمليتنا الديمقراطية؟"