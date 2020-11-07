وولدت ماغي جاين ليل الخميس، في مستشفى في مدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3,4 كيلوغرامات.

وأضاف شواندت "ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها".

وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت عام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاةً إلى "صدمة" في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان "14 أوتدورز مِن" (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت عام 1993 بعدما كانا مرتبطين منذ أن كانا مراهقين، ورزقا ثلاثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وقال الابن البكر تايلر (28 عاماً) مازحاً "لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون".