وقالت ميشلين روكبرون وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري إن الأخير الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري 007 "توفي أثناء نومه بسلام". وأضافت "كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي. هذا ما أراده".

وكشفت أنه "كان يعاني من الخرف وكان لذلك تأثير سلبي عليه".

وتابعت روكبرون "لقد كان رائعا وكانت لدينا حياة رائعة. سيكون الأمر صعبا جدا بدونه، وأنا أعلم ذلك. لكن لا شيء يدوم إلى الأبد".

وأعلن جايسون نجل السير شون كونري لهيئة "بي بي سي" أن والده توفي بسلام أثناء نومه ليل الجمعة السبت خلال وجوده في جزر البهاماس وكان "يشعر بتوعك منذ فترة".

وعقب انتشار خبر وفاة الممثل الأسطوري الذي كان أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند ، صدر سيل من مواقف التعزية بأحد أبطال الشاشة الأكثر شهرة وشعبية في بريطانيا.

وقال الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي تولى في السنوات الأخيرة دور جيمس بوند في أحدث أفلام السلسلة، إن شون كونري "وضع أسس عهد وأسلوب" سينمائيين.

وأضاف الممثل البالغ 52 عاما "آمل بأن يكون هناك ناد للغولف في المكان الذي انتقل إليه"، في إشارة إلى إحدى أهم هوايات شون كونري.

ويؤدي كرايغ دور العميل السري 007 في الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند، "نو تايم تو داي"، الذي من المقرر عرضه في دور السينما في نيسان/أبريل 2021.

وقال منتجا السلسلة مايكل ج.ويلسون وباربرا بروكولي "كان وسيبقى يذكر دائما على أنه جيمس بوند الأصلي".

وتابعا "لقد أحدث ثورة في العالم بتصويره الشجاع والبارع لهذا العميل السري المثير والجذاب".

وأضاف ويلسون وبروكولي أن كونري "يقف بلا شك إلى حد كبير وراء نجاح سلسلة +جيمس بوند+ وسنكون ممتنين له إلى الأبد".

وجاء في رسالة على حساب في تويتر يديره محبو الممثل روجر مور، الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017 "كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري".

وتابعت الرسالة "بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق".

وقال النجم الهوليوودي هيو جاكمان "نشأت وأنا أعشق تمثيل #شون كونري. أسطورة على الشاشة وخارجها. أرقد بسلام".

وحصل الممثل الإسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

وأعلنت العائلة أنها ستشيع شون كونري في مراسم خاصة، قائلة إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس.