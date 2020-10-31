لكن حتى لا تعاني من الصدمة، عليك عزيزي القارئ أن تعرف الشروط الواجب توافرها مقابل الحصول على هذه الصفقة المجزية، وفقا لصحيفة الصن البريطانية.

ولعل أبرز شرط هو أن يكون عمر المتقدم للحصول على هذا العرض أقل من أربعين عاما، والتقيد بالإقامة في المنطقة المعنية لمدة 5 سنوات.

لكن الشرط الأبرز، طبعا لغير الإيطاليين أو الأوروبيين، هو القدرة على الحصول على إقامة في الدولة الأوروبية المتوسطية.

العرض، الذي يصل إلى 40 ألف جنيه استرليني والمستمر لغاية 15 نوفمبر المقبل، هذه المرة مقدم من قرية إيطالية تبعد إلى الشرق من العاصمة روما نحو ساعتين، واسمها سانتو ستيفانو دي سيسانيو ويقدر عدد سكانها حاليا بنحو 115 نسمة فقط، نصفهم من كبار السن.

ولا يقتصر العرض على هذا المبلغ، فحسب، بل هناك أيضا عرض إيجار أرخص بكثير عند العيش في القرية الواقعة أعلى التل والتي تبعد ساعتين عن روما.

وتحاول قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو الصغيرة تشجيع المزيد من الناس على الانتقال والعمل من المستوطنة، من خلال توفير المزيد من الحوافز، فالصفقة تتألف من أجر شهري للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 8000 يورو، أو ما يعادل 7200 جنيه استرليني سنويا.

سيتم أيضا تقديم منحة لمرة واحدة قدرها 20000 يورو، نحو 18000 جنيه إسترليني، لأي شخص يبدأ نشاطا تجاريا جديدا يساعد البلدة، كما هو الحال في صناعة المواد الغذائية أو الخدمات.

بينما تتضمن الصفقة أيضا صفقة على عقار مستأجر، لم يتم تحديد هذا بعد بشأن المبلغ الذي سيدفعه السكان المحليون الجدد.

والعرض في هذه القرية، ليس مماثلا للعروض الأخرى المعروضة للبيع مقابل 1 يورو، والتي يتم الإعلان عنها غالبا في إيطاليا، وفقا لما ذكره رئيس البلدية فابيو سانتافيكا.

فقد قال سانتافيكا لقناة "سي إن إن ترافيل": "نحن لا نبيع أي شيء لأي شخص، هذه ليست حركة تجارية. نريد فقط تمكين القرية من البقاء".

ومنذ الإعلان عن هذا العرض في وقت سابق من الشهر الجاري حتى الآن، تقدم أكثر من 1500 شخص، ولكن من المرجح أن يكون المتقدمون المحظوظون من الأزواج الشباب، وفقا لسانتافيكا.