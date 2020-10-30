وانتهت الهيئة السعودية للفضاء، التي أُنشئت بموجب مرسوم ملكي في عام 2018 لتحفيز الأنشطة البحثية والصناعية المتعلقة بالفضاء، من وضع خطة للحكومة، من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، والتي بموجبها ستحصل ميزانية القطاع على دفعة مبدئية بقيمة ملياري ريال.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء "في الوقت الذي نعيش فيه الآن، أصبح الفضاء قطاعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، يمس كل جانب من جوانب حياتنا على الأرض. ومن المتوقع أن تنمو الأعمال المتعلقة بالفضاء واقتصاديات الفضاء لتصل إلى تريليونات الريالات مع تقدمنا".

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان والذي كان على متن مكوك الفضاء الأميركي ديسكفري في 1985، وكان أول رائد فضاء من دولة عربية أو إسلامية ينطلق إلى الفضاء "نعتقد أن هناك الكثير من الفرص الموجودة في قطاع الفضاء ونحن في السعودية نعتزم الاستفادة من هذه الفرص على جميع المستويات".

وقال الأمير سلطان في مقابلة مع وكالة رويترز "إن المملكة تتطلع إلى أن تصبح لاعبا عالميا في صناعة الفضاء مع تعزيز الآفاق لأجيال من السعوديين".

وكشف رئيس الهيئة السعودية للفضاء أن الهيئة تعتزم توقيع اتفاقيات مع وكالات دولية في الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند ودولة الإمارات لتعزيز التعاون.