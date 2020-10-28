وقالت الوزارة إنّه من أصل 65 شخصاً تسمّموا بالميثانول من جراء تناولهم الكحول المغشوش، توفي حتى اليوم 30 شخصاً هم 27 رجلا وثلاث نساء.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها الوزارة السبت أفادت بمصرع 20 شخصاً في واقعة التسمّم بالكحول المغشوش التي رصدت السلطات الصحية والأمنية أول المؤشرات على حصولها في مطلع أكتوبر الجاري حين سجّلت أولى الوفيات الناجمة عن التسمّم بالميثانول في حيّ لا كاربيو الشعبي في جنوب العاصمة سان خوسيه.

وسجّلت العشرات من حالات التسمّم الأخرى المشتبه بها في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتسمّم هؤلاء بعد تناولهم كحول قصب السكّر المعروف باسم غوارو.

ودهم محقّقو وزارة الصحة والشرطة أكثر من 300 مؤسسة تجارية لجمع عيّنات من مشروب غوارو لفحصها مخبرياً.

وصادرت السلطات لغاية اليوم أكثر من 16 ألف زجاجة من هذا المشروب الكحولي.