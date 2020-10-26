ويتيح الآن تطبيق جديد على الهواتف الذكية دراجات كهربائية (سكوتر) للإيجار، من أجل التنقل بسهولة في القاهرة.

التطبيق الذي تأسس في 2019، يتيح للمستخدمين نقاطا عديدة في القاهرة لاستئجار السكوتر والانطلاق به ثم تركه، كما يتيح موضوع مسح الرمز عبر الهاتف فتح السكوتر والانطلاق به لتسهيل العملية.

ويستفيد المستخدمون من السكوتر في أداء مهمات سريعة، مما يسهم في اختصار الوقت الذي تستغرقه في العادة، ويتيح لهم التنقل عبر مناطق ضيقة وزوايا في المدينة.

وتقدم هذه الخدمة شركة رابت، وهي شركة للتكنولوجيا النظيفة والنقل التشاركي لمسافات قصيرة تأسست لتوفر للمصريين بدائل مواصلات صديقة للبيئة.

وبتنزيل التطبيق يمكن للمستخدم مسح الرمز لإلغاء قفل السكوتر ثم إغلاق الرمز وترك السكوتر في موقع آخر عند الانتهاء من الرحلة.

ومنذ سنوات تحتدم المنافسة في سوق النقل التشاركي للركاب بمصر وسوق النقل المعتمد على التكنولوجيا، حيث تتنافس شركة أوبر العالمية العملاقة مع شركات محلية أصغر على شريحة في أكبر سوق بالشرق الأوسط.

وتعد سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ومركبات التكتك والدراجات النارية من خيارات النقل الأخرى، حيث تنقل الركاب وتوصل السلع عبر شوارع مزدحمة تسودها الفوضى.