ويرصد الفيديو، الذي صوره راكب آخر في رحلة طيران على متن "إيزي جيت" يوم الأحد، وكانت متجهة من بلفاست بأيرلندا الشمالية إلى إدنبرة في اسكتلندا، المرأة وهي تفقد أعصابها، بعدما اقترب منها مضيف طيران لإنزالها من الطائرة.

ويمكن سماع المرأة تصرخ بالقول "الجميع يموت سواء بكورونا أو بغيرها.. أتعلم ذلك؟.. الجميع يموت.. هذا هو الشيء الحقيقي الوحيد".

وبعد ذلك، ظهرت المرأة تمشي بسرعة في الممشى وهي تسعل على الركاب.

وقال راكب آخر إن طاقم الطائرة تعامل بشكل جيد مع المرأة بعدما طلب منها بأدب ارتداء الكمامة أو النزول، قبل أن تشرع في الصراخ.

وذكرت صحيفة "إدنبرة نيوز" أن شرطة المطار اعتقلت المرأة في بلفاست.

يشار إلى أنه تماشيا مع إرشادات السلامة التي أصدرتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، فإنه يطلب من جميع الركاب ارتداء كماماتهم خلال رحلاتهم، باستثناء فترة الأكل والشرب.