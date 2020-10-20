ونعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العابد الذي يعد أحد أبرز القيادات الإعلامية في الدولة. وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على (تويتر) "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله ... خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم ... تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولكافة الإعلاميين في دولة الإمارات.

وشغل العابد منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، والمشرف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي.

يذكر أن العابد بدأ عمله بوزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الإماراتية عام 1975، ﻣﺴﺆولاً عن الإعلام الخارجي، وأﺳﺲ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎرات عام 1977، وﺗﻮﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ 1989، ﺛﻢ ﻛﻠﻒ بإدارﺗﮭﺎ عام 1997، وترأس الفريق الإعلامي المكلف بتأسيس وكالة أنباء الأوبك في 1980.





