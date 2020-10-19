وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يبدو أنه تم تصويره مساء الجمعة، ويوثق للحظة قيام السيدة برمي طفليها بنهر دجلة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكان الحادثة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الأمن باعتقال السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها، والد الطفلين.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم، التي قال ناشطون إنها "متجردة من إنسانيتها ومن أي عاطفة".

في المقابل، انتشر مقطع فيديو قال ناشروه إنه لوالد الطفلين، وقد كان قريبا من موقع الحادثة، ويبكي بصوت مرتفع على طفليه بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.