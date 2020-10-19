وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" الأميركية أن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق السادس عشر في ناطحة السحاب.

ورجح ضباط شرطة وصلوا إلى عين المكان أن يكون الشاب اتخذ احتياطات لتأمين نفسه من السقوط.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو إن أحد المتخصصين يتفاوض مع الشاب لإنزاله إلى الأرض، فيما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترامب.

واحتشد جمهور غفير من المتفرجين في مكان قريب، وظن البعض أن ما يحدث مجرد مشهد يجري تصويره من فيلم جديد عن "الرجل الوطواط".