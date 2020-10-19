وتمكن براين إدوارد كارس (57 عاما) من لفت انتباه سكان منطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا، هذا الأسبوع، عندما رأوه يسير في الشارع بينما كان يجلس في دلو مخصص للمسح ويدفع نفسه للأمام من خلال توجيه الهواء الخارج من منفاخ أوراق الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

وأطلق الرجل، وهو مواطن من بروكلين، على "سيارة الممسحة المتنقلة" اسم "سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء".

وكتب كارس هذا الأسبوع على صفحته في فيسبوك قائلا: "لا شيء يضاهي القيام برحلة بحرية على طول شاطئ كليرووتر بعد ليلة طويلة من مسح الأرضيات وتنظيف المراحيض".

وقال الرجل إن أن سيارته "الغريبة" هي "موفرة للوقود واقتصادية ووسيلة ممتعة للسفر"..

يذكر أن الفيديو الذي نشره الرجل الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي حقق أكثر من مليون مشاهدة.