ووضع غوغل على صفحته الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط صورة كاريكاتورية للفنان الراحل وهو ممسك بآلة العود، الذي كان جزءا أساسيا من حياته الفنية.

وولد الأطرش، السوري الأصل، في 19 أكتوبر 1910، ورحل على عالمنا في 26 ديسمبر 1974.

وكتب غوغل في صفحة تعريفية عن الأطرش أنه يتحفي بذكرى مرور 110 أعوام على مولد الموسيقار والمغني والمنتج السينمائي والممثل.

وينظر إلى فريد الأطرش على نطاق واسع على أنه واحد من أعظم فناني عصره في العالم العربي.

وينتمي الفنان الراحل إلى عائلة الأطرش العريقة في جبل الدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، حيث ولد هناك، قبل أن يهاجر مع عائلته إلى مصر، هربا من بطش الاحتلال الفرنسي.

وترك "بلبل الشرق" إرثا فنيا كبيرا، من 220 أغنية وكان كما أدى دور البطولة في 21 فيلما سينمائيا.

وبدأ مشواره الفني في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان يؤدي بانتظام في الإذاعة المصرية.

ومن أبرز أغانيه: الحياة حلوة ويا حبايبي يا غايبين وحياة عنيكي وفوق غصنك يا ليمونة وساعة بقرب الحبيب وياعوازل فلفلوا.

والملاحظ في سيرة فريد الأطرش أنه لحّن الغالبية العظمى من الأغاني، التي أداها بصوته، كما لحّن أغان لمطربين آخرين، مثل وديع الصافي وأسمهان وصباح ومحمد رشدي.