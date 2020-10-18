وتضمنت لوحة عهود عبدالله المالكي المقيمة في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، رسوما لـ7 شخصيات سعودية وإماراتية من بينهم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود ومؤسس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان.

وبحسب بيان لموسوعة الأرقام القياسية، استخدمت المالكي نحو 4.5 كلغ فقط من القهوة الغير قابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

وتحمل اللوحة اسم "نسيج 1" وتمتد على مساحة 220 متر مربع، وتتكون من 7 قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.

ونقل البيان عن الفنانة السعودية قولها: "تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن".

وهناك العديد من الأرقام والأعداد القياسية السعودية في الموسوعة، من بينها أكبر مطعم لوجبات الهامبرغر في العالم، وأكبر لوحة إعلانية، وأكبر حضور لبث مباشر خلال موعد الإفطار بشهر رمضان.