ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، في بيان "فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض".

ونعى عدد من الفنانين التونسيين الفقيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم، وكتبت الممثلة هند صبري على تويتر "رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف إدريس لقب فنانة تونس الأولى".

وأضافت "رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية.الغناء التونسي اليوم يتيم".

وولدت الفنانة الراحلة في قرية أزمور بولاية نابل عام 1934 باسم حليمة الشيخ، لكن الموسيقار صالح المهدي اختار لها الاسم الفني نعمة.

وبدأت الغناء في سن الحادية عشرة بأغنية (صالحة) و(مكحول نظارة) ثم غنت لأول مرة أمام الجمهور في حفل خيري لصالح جمعية المكفوفين، مما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية.

التحقت بالإذاعة الوطنية كمطربة معتمدة عام 1958 حين كانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.

سافرت مع فرقة الإذاعة إلى لعديد من الدول وشاركت في مناسبات كبيرة مثل مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت عام 1966ومهرجان ألفية القاهرة عام 1969 والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.

لحن لها كبار الموسيقيين في تونس أمثال خميس ترنان ومحمد التريكي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحن لها سيد مكاوي من مصر وحسن عريبي من ليبيا وغيرهم.

وبعدما اعتزلت مسيرتها الفنية، عادت نعمة إلى الإقامة في قرية أزمور التي رأت فيها النور.