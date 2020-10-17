وبحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الكمية التي جرى ضبطها من مخدر الكوكايين تساوي قيمتها ما يقارب 248 مليون دولار، وكانت مخبأة داخل شحنة من الموز.

وقامت الشرطة الفيدرالية إلى جانب ضباط من حرس الحدود، بحجز 552 كيلو غرام من المخدرات المخبأة في الموز، يوم الجمعة، بسيدني.

وأوقفت الشرطة رجلا آخر في الثامنة والستين من عمره، شمال غربي المدينة، بعدما تلقت معلومات من السلطات الأميركية بشأن "الحمولة المشبوهة".

ووصلت الشحنة في 21 من سبتمبر الماضي، وتقول الشرطة إن مارك دي هيسل، تلقى 139 صندوقا كانت المخدرات محشوة في نواتها.

وقال مسؤول قسم الرصد في شرطة أستراليا الفيدرالية، جيوفري تورنر، إن قيود الحدود التي جرى فرضها بسبب كورونا لم تحل دون استمرار الجماعات الإجرامية في محاولة جلب المخدرات إلى البلاد.

وأضاف أن هذه العصابات تلجأ إلى التمويه عن طريق أمور مثل الفواكه وأشياء أخرى، كي لا تتمكن جهات إنفاذ القانون من الرصد.