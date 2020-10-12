وأمر القاضي أرفيند سينغ سانغوان المسؤولين في الشرطة بعدم تفويض العناصر الذين فشلوا في اعتقال شخص بسبب ضعف لياقتهم، رغم أن المتهم في منتصف العمر.

ودعا سانغوان لإجراء اختبارات لياقة لرجال الشرطة الذين فشلوا في اعتقال متهم بقضية مخدرات، نجح في الفرار من عناصر الأمن الذين وجدوا صعوبة في اللحاق به لوزنهم الزائد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا تريبيون" الهندية، فإن الاختبار سيجرى بأكاديميات تدريب الشرطة بحضور فريق طبي.

وهدد سانغوان باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الوضع الصحي لرجال الشرطة على حاله، حيث قال "يمكن أن نخضع رجال الشرطة لبرنامج تأهيل بدني يمتد على مدار ثلاثة أشهر لجعلهم لائقين بدنيا لتنفيذ مداهمات على أوكار تجار المخدرات".

وأرجع القاضي قراره لارتفاع حالات فرار المتهمين من رجال الشرطة، خلال محاولات القبض عليهم، وذلك بالقفز من أسطح المباني أو تسلق الجدران، في حين عجز أفراد الأمن عن اللحاق بهم.