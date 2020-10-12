وشنّ منصور في حديث لقناة الزمالك هجوما على أحمد فهمي، حيث وصفه بـ"الجاهل" و"الكومبارس"، معتبرا أن ما فعله "أساء لجماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت سبب شهرة أمثال هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عهدناه".

من جانبه كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تفاصيل المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين شيكابالا، وذلك خلال حفل زفاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق شريف منير.

وقال فهمي في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية، إنه لا يريد أن تتحول الحادثة إلى "فتنة" على حد وصفه، بحيث يدعمه جمهور الأهلي، بينما يحصل شيكابالا على مساندة مشجعي الزمالك.

وتابع قائلا: "القصة كلها إن في اتنين صحاب قدام اتخانقوا"، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وكان المقطع المصوّر الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".

وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وردا على الحادثة، علّق فهمي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قائلا: "أنا مش ممثل أهلاوي .. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".