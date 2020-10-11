وقال فهمي في مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية، إنه لا يريد أن تتحول الحادثة إلى "فتنة" على حد وصفه، بحيث يدعمه جمهور الأهلي، بينما يحصل شيكابالا على مساندة مشجعي الزمالك.

وأضاف قائلا: "القصة كلها إن في اتنين صحاب قدام اتخانقوا"، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وكان المقطع المصوّر الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".

وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وردا على الحادثة، علّق فهمي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قائلا: "أنا مش ممثل أهلاوي .. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".