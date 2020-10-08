وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وسبق لغلوك البالغة من العمر 77 عاما الفوز بالعديد من الجوائز الأدبية المرموقة في بلادها مثل "بوليتزر" و"الكتاب الوطنية"، وغيرها العديد من الجوائز.

وتعمل غلوك حاليا كأستاذ مساعد وكاتبة مقيمة ضمن برنامج "روسينكرانز" في جامعة ييل الأميركية.