وقال الناطق باسم نادي متسلقي الجبال في باكستان، كرار حيدري، لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن إيلتشوك مايكل جاكوب سقط الخميس أثناء تسلقه جبل دهي داست سار، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 6 آلاف متر، وما لبث أن فارق الحياة الجمعة متأثرا بجروحه".

وأضاف أن "فريق الإنقاذ أكد مقتل إيلتشوك مايكل جاكوب".

ولم ينجح بودغانسكي جاكوب، زميل المتسلق، في إنقاذه رغم محاولاته، وفقا للناطق الذي قال إن الظروف الجوية كانت سيئة وقت وقوع الحادث.

وتولت مروحية عسكرية إنقاذ بودغانسكي جاكوب ونقله من معسكر القاعدة.

وتقع سلسلة جبال كاراكورام في منطقة جيلجيت بالتستان الجبلية، الواقعة غرب جبال الهيمالايا، والتي تضم 18 من أعلى 50 قمة في العالم، منها جبل "كي 2" المعروف (8611 متراً).

وتضم المنطقة أيضا ثلاثة من أطول سبعة أنهار جليدية في العالم، خارج المناطق القطبية. وتشكّل هذه السلسلة منطقة مهمة للمتسلقين، نظرا إلى أن الكثير من جبالها لم يتم تسلقها بغد.