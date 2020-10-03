كذلك نعى السامرائي عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم محمود أبو العباس وعبد الستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

وولد الفنان الراحل في عام 1945 بمدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا.

بدأ السامرائي مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبوكمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

كما شارك الفنان الراحل في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها "عطارد" و"البديل" و"عندما تُسرق الأحلام" و"فتاة في العشرين" و"وجهة نظر" و"دائما نحب" و"فاتنة بغداد" و"أيوب" و"عائد من الرماد".

وقدم أكثر من 20 فيلما مثل "بيوت في ذلك الزقاق" و"الملك غازي" و"القادسية" و"يوم آخر" و"الباحثون" و"الحدود الملتهبة" و"صخب البحر" و"بغداد خارج بغداد"، كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم "عيون لا تنام" أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل، حسبما ذكرت "رويترز".