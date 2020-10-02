وقالت المحكمة العليا الإيرلندية، الثلاثاء، إن الخبز الذي تقدمه سلسلة مطاعم "صب واي" الأميركية الشهيرة التي تقدم الشطائر في 110 دولة، لا يمكن وصفه بالخبز، وذلك نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب استئناف قدمته شركة "بووكفايندرز ليمتد"، صاحبة امتياز "صب واي" في إيرلندا، والتي قالت إن الخبز المقدّم في الشطائر يعد مادة غذائية أساسية ولا يتضمن كمية سكر يجعلها تصنّف مع مواد أخرى تفرض عليها ضرائب، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وينص القانون على أن كمية السكر في الخبز يجب ألا تتخطى 2 في المئة من وزن الدقيق المستخدم في العجين، في حين يحتوي خبر "صب واي" بحسب المحكمة على 5 أضعاف هذا الرقم.

وردا على قرار المحكمة، أصدرت "صب واي" بيانا مقتضبا أكدت فيه أن "الخبز المستخدم في شطائرها هو خبز حقيقي وليس حلويات".