وتشارك الهيئة، التي تعد الناشر الرسمي للدولة، بنحو 500 عنوان كتاب من إصداراتها تتنوع بين الشعر والقصة والرواية وكتب الأطفال.

يستمر المعرض المقام على مساحة 4200 متر مربع بأرض كوته في منطقة الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية حتى العاشر من أكتوبر وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر قرارا في مارس بوقف الأنشطة ذات الطبيعة الجماهيرية في إطار إجراءات كبح تفشي فيروس كورونا.

وعاد المجلس في يوليو للسماح بفتح جزئي لدور السينما والمسارح واستئناف الأنشطة وفق ضوابط صارمة منها فرض استخدام الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وتنظم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في اجازة منتصف العام الدراسي بين شهري يناير وفبراير من كل عام.