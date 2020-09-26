وعثر مسؤولو الجمارك على 620 قرصًا من أقراص ترامادول، وهو مسكن آلام أفيوني قوي، جنبًا إلى جنب الماريغوانا ملفوفة في "السولوفان"، مخبأة في صندوق من التمر المجدول، حمله الرجل معه من باريس.

وقال المسؤول في مصلحة الجمارك بالمطار، إبراهيم عبد اللطيف، إن الراكب الذي لم تكشف هويته تم توقيفه، ويواجه اتهامات محتملة لخرقه قوانين مكافحة المخدرات والتهريب المصرية.

وأدرجت السلطات المصرية "ترامادول" باعتباره مخدرات غير مشروعة، لأنه يستخدم على نطاق واسع بديلا للهيروين.

وتقول سلطات الجمارك إنها توقف بشكل روتيني أجانب ومصريين على حد سواء لمحاولتهم تهريب مسكنات الألم والأمفيتامينات المحظورة في الشرق الأوسط.