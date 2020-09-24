ويوجه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي الذين كانوا يأملون في عودة الإقبال على السينما في أواخر العام.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام المتبقية على جدول هوليوود لعام 2020. وأرجئ طرح (بلاك ويدو) لمدة ستة أشهر إلى مايو 2021 في حين تأجل طرح فيلم سبيلبرغ المأخوذ عن مسرحية برودواي الغنائية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم لمدة عام إلى ديسمبر 2021.

ومن بين الأفلام الكبيرة المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" والمقرر طرحه في 20 نوفمبر وفيلم (ووندر وومان 1984) "المرأة الأعجوبة 1984" الذي تأجل طرحه مؤخرا إلى 25 ديسمبر.