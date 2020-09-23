وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فيروس كورونا المستجد أصاب أفراد أسرة الفنجري وتسببت في وفاة والده ووالدته وشقيقه، بسبب حضور والدته حفل زفاف.

وتعود بداية المأساة إلى 26 أغسطس الماضي، بعد إعلان الفنجري وفاة والدته، مشيرا إلى أن العدوى انتقلت لها من إحدى السيدات أثناء حضورها حفل زفاف ابن شقيقها قبل أيام.

وبعدها بـ10 أيام، أعلن وفاة والده من جراء فيروس كورونا، بعد انتقال العدوى إليه من زوجته المتوفاة، وبعدها بـ3 أيام فقط، مات أخوه أيضا بسبب الفيروس، إذ كتب الشاب منشوراً على فيسبوك قال فيه: "أخويا في ذمة الله".

ثم بعدها بأيام قليلة، أعلن الفنجري إصابته هو الأخر بفيروس كورونا، كما طلب من أصدقائه الدعاء له، وخلال الساعات الماضية، كشفت وسائل الإعلام المصرية وفاته ليلحق بأمه وأبيه وأخيه، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل وفاته بساعات كتب الشاب المصري آخر رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يشعر باقتراب وفاته، وإنه يحتاج إلى دعوات المخلصين وأصدقائه، لأنه يشعر أنه يموت من قوة الألم، إلا أنه بعد مرور ساعات تم إعلان وفاته متأثرا بالفيروس.

وفي وقت سابق، وجه الشاب المصري على صفحته في "فيسبوك" رسائل عدة مع بداية إعلان إصابة أسرته بالفيروس، مطالبا بعدم التنمر على مرضى كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال خلالها: "الحمد لله على كل شيء رغم شدة ما نحن فيه، فالمصاب جلل ولكننا كلنا ثقة في قدرة الله ورحمته وعدله راضيين بقضائه".

وتابع: "من بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الحمد لله لم اتنصل من مسؤوليتي أمام الناس ولم أبخل بعلم ولا بنصيحه ولا بمساعدة مادية أو معنوية ولم أتأخر عن تأدية خدمة لأي مريض كورونا ما اتنصلتش من مسؤوليتي اتجاههم كما فعل البعض وهذا والله لم يكن إلا ابتغاء وجه الله".

واستطرد: "أقسم بالله أنا قافل علي بيتنا وعيالنا من بداية شهر مارس، المرة الوحيدة اللي أمي خرجت فيها كانت بعد العيد في فرح ابن أخوها واتعدت من واحدة قريبتها هناك، ومن ثم تم انتقال العدوى لعدد كبير من أفراد العائلة".

وودع الصيادلة الفنجري، بنشر عزاء والدعاء له، وذكر العديد من المواقف الإيجابية له معهم ونشر مأثره على مواقع التواصل الاجتماعي.