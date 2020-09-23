كانت المجموعة تسير على ممر في غابة بيسغاه الوطنية، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب مدينة آشفيل يوم الأحد عندما صادفت الكلب الذي يبدو أنه كان عالقا في الحفرة لعدة أيام، وفقا لمجموعة البحث والإنقاذ بمقاطعة بيرك.

طلب الدراجون المساعدة وقادوا رجال الإنقاذ إلى مسافة تزيد على ميل واحد لإنقاذ الحيوان الذي تقطعت به السبل، وأغروا الكلب الجائع ببعض شرائح اللحم البقري المقدد، ورفعوه إلى بر الأمان باستخدام حزام، حسبما قالت فرقة الإنقاذ.

وقال رجال الإنقاذ إن الكلب لم يصب بأذى لكنه كان يتضور جوعا وجفافا.

تم اصطحاب الكلب إلى جهاز رعاية الحيوان في مقاطعة بيرك لإجراء فحص له وأطلق عليه اسم "سنكر".

وقال المسؤولون إنه لم يكن لديه طوق ولا رقاقة، وإذا لم يتم العثور على المالكين، فقد يتم عرضه للتبني.