وولد حمدي بناني سنة 1943 في عائلة عُرفت بالموسيقى الأندلسية وطابعها المعروف في الشرق الجزائري بـ"المالوف"، حيث تعلم العزف على الكمان منذ صغره حتى اشتهر بآلته البيضاء فلُقب بـ"الملاك الأبيض".

وخاله ومعلمه هو أحد كبار الموسيقيين في الجزائر، محمد الكرد، لكنه أبدع في عصرنة هذا النوع الآتي من الأندلس نحو منطقة المغرب العربي.

ومثل محمد شريف بناني، وهو اسمه الحقيقي، الجزائر في العديد من الحفلات في العالم منذ سنوات 1970 حتى أنه غنى في كوريا الشمالية سنة 1972.

وفي 2017، حصل مع عدد من الفنانين على وسام الاستحقاق الوطني من رئاسة الجمهورية.

وعزى الرئيس عبد المجيد تبون عائلة "الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن" كما كتب في تغريدة على موقع تويتر.