وعلقت الحيوانات في خليج ماكويري هاربر الذي يغلقه ممر ضيق عند السواحل الغربية، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان، ويعتقد أنها جنحت عند جرف رملي.

وأوفدت الشرطة عناصرها إلى المكان، كما يُتوقع وصول خبراء في الحيتان لتقييم الوضع، وفق وزارة البيئة في تسمانيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "فرقا أخرى مع معدات إنقاذ للحيتان ستصل في وقت لاحق". وقد تكون هذه الحيوانات من نوع الحيتان الطيارة، غير أن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد.

وتشهد تسمانيا باستمرار حالات جنوح لثدييات بحرية، إلا أن هذه الحادثة مقلقة بدرجة أكبر نظرا إلى عدد الحيتان الكبير.

ووقع الحادث بعدما اهتمت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بمصير حيتان حدباء ضلت مسارها في أنهر تنتشر فيها التماسيح في شمال أستراليا، وفق هيئة إدارة المتنزهات الوطنية.

وذكرت الهيئة أن اثنين من الحيتان عادا على ما يبدو إلى البحر قبل حوالى 10 أيام بعد رصدهما بداية في نهر "إيست أليغايتر" في متنزه كاكادو الوطني.

إلا أن السلطات تراقب حوتا ثالثا رُصد على بعد 20 كيلومترا عند أعلى النهر.

وذكرت قناة "إيه بي سي" المحلية أن الحوت الذي أمضى 17 يوما في هذا النهر، شوهد أخيرا في عرض البحر قبالة سواحل داروين.