وحلقت الطائرة على بعد حوالي 650 ميلاً شمالاً (1046 كم) من تايوان، وشاهد الركاب معالم جزيرة العطلات الكورية الجنوبية جيجو، قبل أن تعود مرة أخرى إلى حيث أقلعت.

أما حل "اللغز الغريب" فيكمن في مفارقة شديدة البساطة هي أن الرحلة برمتها كانت مخططة لإتاحة الفرصة للناس مجددا لتجربة السفر بالطائرات، في وقت لا يرغب فيه كثيرون، أو لا يستطيعون، الذهاب في إجازات خارجية بسبب فيروس كورونا.

وحملت رحلة طائرة شركة "تايغر إير" التايوانية، السبت 120 شخصا، بعضهم ارتدى الزي الكوري التقليدي، وحلقت على ارتفاع منخفض لمنحهم رؤية جيدة للجزيرة.

وتم فحص درجة حرارة الركاب في مطار "تاويوان" في تايبي قبل الصعود إلى الطائرة.

وقال الراكب تشين شو-تزو (43 عاما) "أشعر أنني لم أسافر للخارج منذ فترة طويلة وأعتقد أن هذا الحدث مميز للغاية. إنه صفقة جيدة"، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز".

وتراجع السفر جوا في المنطقة بنسبة 97.5 بالمئة بعد تفشي وباء كورونا، وفقًا لاتحاد خطوط آسيا والمحيط الهادئ.

وتسمح تلك الرحلات السياحية أيضًا لبعض الطيارين بالحفاظ على تراخيصهم سارية.

وقدمت شركات طيران أخرى ، مثل كانتاس، وشركة "أول نبيون" اليابانية، فرصا لشراء "رحلات جوية إلى لا مكان" للمسافرين المتحمسين.

وقالت شركة الطيران الأسترالية هذا الأسبوع إن رحلة مدتها 7 ساعات لمشاهدة الحاجز المرجاني العظيم بيعت بالكامل في غضون 10 دقائق.

وستنظم رحلة أخرى الشهر المقبل على متن طائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، التي تتميز بنوافذ أكبر من غالبية الطائرات، من سيدني، كما تباع تذاكر للدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال بسعر يصل إلى آلاف الدولارات.