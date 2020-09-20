وخلال الأيام الماضية، عانى شمال غربي ولاية أوريغون، المكتظة بالسكان، من حرائق الغابات القاتلة، حيث طلبت السلطات من مئات الآلاف من السكان النزوح خوفا من ألسنة اللهب التي تزحف نحوهم، بينما سادت مشاهد مأساوية اختلط فيها الخوف بالدموع.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في أوريغون، وقتها، إن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على مستوى الولاية بسبب الحرائق ارتفع إلى نحو نصف مليون شخص، وهو ما يتجاوز 10 بالمئة من إجمالي سكان الولاية، البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة.

واقترب حريق من بلدة مولالا، مما دفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء إجباري من البلدة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 آلاف نسمة (48 كيلومترا) جنوب بورتلاند، فيما جابت سيارات شرطة الشوارع حاملة مكبرات صوت تبث رسالة واحدة "الإخلاء الآن"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وفي مواجهة تلك المأساة، قررت "فورست غروف"، وهي مدينة تقع على بعد 25 ميلاً شرق بورتلاند، استخدام قطيع من 230 ماعزًا آكلًا للنباتات، كوسيلة لتقليل نمو الحشائش والنباتات غير المطلوبة سواء في الأراضي المملوكة للمدينة، والغابات الحضرية، والمتنزهات.

وخلال حرائق الغابات، تعمل تلك النباتات المتراكمة عمل الوقود، وتزيد من فرص اندلاع حرائق كارثية. ولهذا فإن تقليص الغطاء النباتي بالقرب من المنازل أو الغابات أو غيرها من المناطق غير المطورة، تقلل من احتمال انتشار حرائق الغابات وتجعل الأرواح والممتلكات أقل عرضة للخطر، وفقا لما نقلت "سي إن إن" عن مكتب Wildland Fire التابع لوزارة الداخلية الأميركية.

وأكد مات بوم، المشرف على متنزهات فورست غروف أن "الماعز تتسم بالكفاءة والسرعة وأرخص تكلفة من العمل اليدوي".

ووصلت الماعز لبدء عملها في فورست غروف الاثنين الماضي، والمهمة تطهير ما يقرب من 14 فدانًا خلال نحو أسبوع، حيث تتكلف خدمتهما 800 دولار فقط في اليوم.

وبمجرد وصولها إلى المواقع، يسمح للماعز بالخروج من مقطورتها، وتوجه بأسيجة كهربائية نحو المنطقة المستهدفة التي تحتاج إلى تخفيف النباتات.

وبحكم الفطرة والقدرات الطبيعية، لا تمانع الماعز في العمل على المنحدرات الشديدة، حيث يقول كريغ مادسن، وهو أحد المتخصصين في الاستعانة بها، إن الماعز تعمل في مناطق يصعب على العمال اليدويين الوصول إليها.

ويضيف: "تعمل في مناطق يصعب بلوغها (..) ومناطق يصعب توصيل المعدات إليها - تأتي الماعز ولا تمانع في تسلق المنحدرات."

ويضيف: "إنه أمر مدهش رؤية 230 ماعزًا". "إنهم مثل ماكينة".