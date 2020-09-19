كما نعت الفنان الراحل وزارة الثقافة والسياحة والآثار والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية العربية.

ولد الربيعي في عام 1937 وبدأ بالعمل في الإذاعة ثم التلفزيون فقدم العديد من برامج الترفيه والمسابقات مثل (رحلة المعرفة) و(لقاء الأصدقاء) و(الثلاثي الضاحك) وغيرها.

واكب انطلاقة التلفزيون العراقي في 1956 وقدم مع زميله أنور حيران برنامج (قره قوز) الذي استمر عرضه في الخمسينات والستينات والسبعينات وأكسبه شهرة كبيرة عبر شخصية "أبو شنيور".

وأسس لفن الماريونت في العراق مع صديقه حيران، فكونا فرقة مسرح بغداد الجوالة للعرائس التي قدمت عروضها في المدارس والمتنزهات وساحات الترفيه بأنحاء العراق.

وشارك في مسلسلات تلفزيونية منها (الست كراسي) و(مجنون ليلى في الريف) وغيرها من الأعمال المسرحية والسينمائية.

كرمه المركز الثقافي العراقي للطفولة وفنون الدمى في أغسطس الماضي بإطلاق اسمه على دورة هذا العام من مهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى والتي أقيمت عبر الإنترنت.