والكنز المكون من نحو 200 كتاب نادر وقيم اكتشف الأربعاء مخبأ في مساحة سرية تحت منزل في ريف رومانيا.

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إن الكتب المستعادة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.2 ملايين دولار).

وقال المفتش آندي درهام في بيان "هذه الكتب قيمة للغاية، لكن الأهم هو أنه لا يمكن تعويضها ولها أهمية كبيرة للتراث الثقافي الدولي".

وسرقت الكتب في مداهمة على مخزن في غرب لندن. وأحدث اللصوص فجوات في السطح، وهبطوا منها متجنبين أجهزة الإنذار، وحملوا الكتب في 15 حقيبة كبيرة، ثم عادوا من حيث أتوا باستخدام حبال، وفق الشرطة.

وكشف تحقيق مشترك بين شرطة لندن ورومانيا وإيطاليا بدعم من يوروبول ويوروجست في لاهاي، 11 سرقة أخرى مماثلة في أنحاء بريطانيا بلغت قيمتها مليوني جنيه إسترليني.

وقالت شرطة لندن إن عصابة جريمة منظمة رومانية هي الجانية.

وأسفر التحقيق عن عدة مداهمات في الدول الثلاث في يونيو 2019، وعن اعتقال 13 مشتبها وجهت لهم اتهامات في المملكة المتحدة بالضلوع في عمليات السرقة.

وذكرت شرطة لندن أن 12 مشتبها دفعوا بالذنب وسيمثلون في جلسات استماع وصدور أحكام تبدأ في وقت لاحق من الشهر. أما المشتبه الثالث عشر فمن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مارس.