وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن الشقيقتين دنيا وإيناس تفاجأتا بالمهاجمين وهم يقتحمون صالون التجميل الخاص بهما في العاصمة الفرنسية باريس، فقاموا بتحطيم كل شيء في المحل، بعد رفض أحد الزوار دفع ثمن علاج تجميلي في المحل.

وأكدت دنيا في تصريح صحفي: "المشكلة بدأت حين رفضت فتاة دفع ثمن الخدمات التي تلقتها في الصالون.. بعد ذلك وصلت إلى جانب المحل 3 سيارات، ونزل منها مجموعة من الأشخاص قاموا بمهاجمتنا وضربنا وتحطيم كل شيء في طريقهم".

وقالت أيضا: "كانوا يصرخون ويشتمون ويضربون كل من هو في طريقهم، وأحدهم خنقني بيده، في حين قام آخر بضرب شقيقتي بقوة".

وأكدت دنيا أنها مع شقيقتها وزبائن آخرين في المحل تعرضوا لضرب واعتداء وحشي، وأن الشرطة وصلت بعد أن فر المعتدون.

ووفقا للصحيفة، لم يستطع محرز من زيارة شقيقتيه في الآونة الأخيرة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".