وقال متحدث باسم شركة وارنر برذرز إن التصوير استؤنف بعد توقف واتخاذ إجراءات الحجر. ولم يعلن الاستديو عن هوية الشخص المصاب.

يقوم روبرت باتينسون بالدور الرئيسي في الفيلم الذي يخرجه مات ريفز والذي توقف لستة أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا. وجاء ثبوت إيجابية الحالة بعد ثلاثة أيام من استئناف تصوير "باتمان".

كان من المفترض أن يطرح "باتمان" في دور العرض في يونيو2021 لكن تأجل عرضه حتى أكتوبر من العام نفسه بسبب تأجيل تصويره.