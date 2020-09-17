وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الدجاجة التي تسمى "ليسكي" تعرضت لكسر شديد في قدميها.

وتطلب هذا الأمر عملية جراحية استغرقت نحو ساعتين، تم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة وصلت إلى 7 آلاف جنيه (نحو 440 دولارا).

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن "ليسكي" أصيبت بعد الكسر بحالة إعياء شديدة، لدرجة جعلتها غير قادرة على الحركة.

وتمت العملية الجراحية بعد خضوع الدجاجة للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

وقال الطبيب البيطري الذي أجرى العملية، محمد أحمد، إن العملية استغرقت نحو ساعة و45 دقيقة وشارك فيها طبيبان ومساعد آخر.

وأضاف أن مالك الدجاجة مواطن سويسري مقيم في مصر، وهو زبون دائم للعيادة الخاصة به.

وتابع: "الفرخة (الدجاجة) وقعت من الدور الثاني، وأصيبت بكسور بسبب ثقل حجمها، لأنها في بداية مراحل البيض".

وبحسب الطبيب نفسه، فإن الدجاجة تختلف عن غيرها من الدجاج، إذ إن صاحبها يربيها مثل الكلاب والقطط وليس للأكل.

وعلى مواقع التاوصل الاجتماعي، علق مغردون على الأمر بسيل من الفكاهة والتندر.

وغرّد صلاح: "أنا أنصح الدجاجة هذه بأكل البيض كونه غني بالكالسيوم لتسريع التئام الكسور".

وكتب عمر: "حر في ماله، لكن يجب أن يعلم أن المبلغ ممكن يعالج إنسان مريض ويشوي له دجاجتين أيضا".

وتندرت أميرة في ردها على منشور بشأن العملية الجراحية بطريقة طريفة، قائلة إن "حظ الدجاجة أفضل من حظها".